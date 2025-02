Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Enkeltrickbetrug -Mutmaßlichen Abholer festgenommen

Stuttgart- Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (06.02.2025) einen 16 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der versucht haben soll, einen über 90-Jährigen um Geld im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu betrügen. Der Senior sprach gegen 14.20 Uhr Polizeibeamte an der König-Karl-Straße an. Er sei gerade auf dem Weg, mehrere Zehntausend Euro abzuheben, um das Geld einem angeblichen Staatsanwalt zu übergeben. Gemeinsam mit den Polizeibeamten gelang es dem Mann, eine Geldübergabe zu fingieren. Als einige Zeit später ein Abholer das Geld an der Pelikanstraße abholen wollte, nahmen die Beamten den 16-Jährigen fest. Der 16-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (07.02.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

