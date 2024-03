Polizei Düren

POL-DN: Einbruch während des Urlaubs

Titz

In der Zeit zwischen dem 14.02.2024 und dem 03.03.2024 brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Malefinkbachstraße ein. Der Bewohner befand sich im Urlaub.

Der oder die Täter entwendeten unter anderem Teile einer elektronische Jagdausrüstung, deren Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich liegt. Wie sich die unbekannten Täter Zugang zum Haus des Mannes verschafften, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in obengenannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Düren nochmals Tipps geben, wie Sie Ihr Zuhause schützen, wenn Sie einen längeren Urlaub planen: -Teilen Sie Ihre Abwesenheit vertrauensvollen Nachbarn mit, damit diese ein wachsames Auge auf Ihr Zuhause haben

- Stoppen Sie die Zustellung von Post oder Paketen oder organisieren Sie Abholungen, um den Eindruck der Bewohntheit zu bewahren - Nutzen Sie Zeitschaltuhren für Lampen und Rolladen, um Präsenz zu simulieren - Vermeiden Sie das Verstecken von Ersatzschlüsseln und übergeben Sie diese stattdessen an Vertrauensleute

Mit diesen Schritten reduzieren Sie das Einbruchrisiko und schützen Ihr Zuhause auch während Ihrer Abwesenheit.

