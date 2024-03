Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots)

Bisher Unbekannte brachen am Montag (04.03.2024) in ein Einfamilienhaus in der Straße Burgacker ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben der 57-jährigen Geschädigten lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 09:15 Uhr und 12:00 Uhr eingrenzen. In dieser Zeit verschafften sich die Einbrecher über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und gelangten so in den Besitz von Schmuck und Bargeld. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

