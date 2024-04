Polizei Hamburg

POL-HH: 240425-5. Polizeiseelsorger Patrick Klein zum Ehrenkommissar ernannt

Hamburg (ots)

Zeit: 25.04.2024

Die Polizei Hamburg veranstaltete heute gemeinsam mit dem Polizeiverein Hamburg e.V. den traditionellen Jahresempfang, bei dem Pastor Patrick Klein zum Ehrenkommissar ernannt wurde.

Bereits seit dem Jahr 1975 wird dieser Titel an Persönlichkeiten verliehen, die durch ihr Engagement und ihr Wirken die Polizei Hamburg in besonderer Weise unterstützen.

Zu diesen herausragenden Menschen zählt zweifellos Pastor und Polizeiseelsorger Patrick Klein, der heute zum 27. Ehrenkommissar ernannt wurde.

Nachdem der gebürtige Schleswig-Holsteiner in Kiel sein Theologiestudium absolviert hatte, arbeitete er einige Jahre in unterschiedlichen Funktionen und Kirchengemeinden zum Beispiel in Kiel, Lübeck und Mölln, bis ihn im Jahr 2011 sein Weg als Pastor zur Hauptkirche St. Jacobi nach Hamburg führte.

Hier erhielt Herr Klein über den damaligen Polizeiseelsorger Frank Rutkowsky erste Einblicke in die polizeiliche Arbeit, die neben vielen schönen Momenten immer wieder auch seelisch belastende Situationen mit sich bringt.

Für die Polizei Hamburg war es daher ein Glücksfall, dass Patrick Klein als Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) die Aufgabe im September 2015 fließend übernehmen konnte, als Herr Rutkowsky in den Ruhestand ging.

Herr Klein ist den vielen Mitarbeitenden der Hamburger Polizei nicht nur in Zusammenhang mit herausfordernden Großeinsätzen bekannt, die er regelmäßig auch mitten im Geschehen begleitet und dabei immer ein offenes Ohr für alle hat. Zu seiner vielfältigen Tätigkeit zählt insbesondere auch die Einzelseelsorge, für die sich alle Bediensteten jederzeit vertraulich an ihn wenden können. Dass die Zahl derjenigen, die dieses Angebot in Anspruch genommen haben, stetig gestiegen ist, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern beschreibt vielmehr das vorhandene Vertrauen zu Patrick Klein. Die gegenseitige Wertschätzung zeigt sich insbesondere auch darin, dass Patrick Klein auch die Polizei Hamburg liebevoll als "seine Gemeinde" bezeichnet.

Es erfüllt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher mit großer Freude, dass ihr Polizeiseelsorger Patrick Klein heute zum Ehrenkommissar ernannt wurde.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell