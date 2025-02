Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kühlung ausgefallen? Kurioser Diebstahl ruft Polizei auf den Plan

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Zwischen Samstag (22.2.) und Sonntag (23.2.) hatten es Kriminelle auf einen Kühlschrank abgesehen. Zwischen 10 Uhr am Samstag und 2 Uhr am Sonntag gelangten die bislang unbekannten Einbrecher in der Straße Hohler Weg durch ein offenes Rolltor in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in einen Kellerabteil und entwendeten hier einen Kühlschrank. Diesen transportieren die Täter nach bisherigen Erkenntnissen mit einem entsprechenden Fahrzeug ab. Der Wert des Kühlschranks liegt bei rund 1.000 Euro. Weitere Informationen zur Tatbegehung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit dem Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell