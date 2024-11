Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Außenspiegel vom Auto beschädigt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Samstag, 09.11.2024, 16.00 Uhr bis Sonntag, 10.11.2024, 10.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) -

Im Zeitraum von Samstag ca. 16.00 Uhr bis Sonntag ca. 10.00 Uhr kam es an einem Auto zu einer Sachbeschädigung. Das Auto war in dem Zeitraum in der Langen Straße in Nörten-Hardenberg abgestellt. Beschädigt wurde der zum Fußgängerweg zeigende Außenspiegel des Autos.

Der Spiegel riss durch die Beschädigung beinahe ab. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell