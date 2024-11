POL-NOM: Als Installateur ausgegeben und ältere Dame bestohlen

Polizeiinspektion Northeim

Einbeck ( Kr.) Freitag, 08.11.2024; 13:00 Uhr

Am Freitagmittag, den 08.11.2024, gegen 13:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür einer alleinlebenden, älteren Dame in der Wagnerstraße und gab sich als Installateur aus, der ihre Heizungsanlage überprüfen müsste. Zusammen gingen beide dann in den Keller. Hier wurde die Dame durch eine erteilte Aufgabe von dem "Handwerker" gebunden, der sich daraufhin zurück ins Erdgeschoss zu den Heizkörpern begeben hatte. Nach einiger Zeit erschien dieser wieder im Keller und verabschiedete sich von der gutgläubigen Frau. Im Nachgang stellte sie fest, dass in ihrer Wohnung mehrere Behältnisse geöffnet worden waren und aus einer Kommode heraus Schmuck im Wert von 200,- Euro entwendet wurde. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet und bittet Zeugen oder ähnlich Betroffene einer solchen Tat, sich telefonisch unter 05561-31310 zu melden.

