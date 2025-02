Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: 81-Jährige mit Rollator von Kriminellem umgestoßen und bestohlen/Polizei nimmt 29-Jährigen fest

Rüsselsheim/Groß-Gerau (ots)

Ein 81 Jahre alte Seniorin, die am Sonntagmittag (23.02.), gegen 13.15 Uhr, mit einem Rollator in der Nauheimer Straße unterwegs war, wurde dort von einem Unbekannten umgestoßen. Sie kam zu Fall, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit der Handtasche der Frau samt Geldbeutel und persönlichen Dokumenten vom Tatort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und ersten Ermittlungen nahm die Polizei anschließend einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Die Handtasche der Frau wurde im Bereich der Odenwaldstraße wieder aufgefunden. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts des Raubes aufgenommen und prüft nun auch, ob der Mann für weitere gleichgelagerte Taten in jüngster Vergangenheit in Rüsselsheim und Groß-Gerau in Betracht kommt (wir haben teils berichtet).

Neben den in unseren zwei Bezugsmeldungen bereits berichteten ähnlichen Taten (siehe unten), ereignete sich zudem am 16. Februar, kurz vor 14.00 Uhr, "Am Brückweg" in Rüsselsheim, ein Diebstahl, bei dem einer 91 Jahre alten Frau die Handtasche aus dem Rollator gestohlen wurde:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5976358 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5974174

