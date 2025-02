POL-DA: Fürth: Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Büro/ Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) - Am frühen Montagmorgen (24.02.), gegen 4.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Lampertheimer Straße. Zwei bislang Unbekannte drangen über ein Fenster in das Gebäude ein. Die Kriminellen brachen anschließend einen Zigarettenautomaten und eine Geldkassette auf. Sie erbeuteten Geld und verursachten darüber hinaus durch ihr ...

mehr