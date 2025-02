Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Einbruch in Jugendheim/Wer kann Hinweise geben?

Fürth (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (19.02.) und Samstag (22.02.) hatten es unbekannte Täter auf ein Jugendheim in der Pfarrgasse abgesehen und Beute gemacht. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam durch eine Tür Zugang in das Gebäude und entwendeten anschließend eine Geldkassette samt Inhalt aus einer Schublade.

Die Polizeistation Heppenheim (Kommissariat 41) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 sachdienliche Hinweise entgegen.

