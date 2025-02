Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Täter flüchten ohne Beute

Heppenheim (ots)

Anwohner, die Aufbruchgeräusche in der Breslauer Straße hörten, verständigten in der Nacht zum Sonntag (23.02.), gegen 4.40 Uhr die Polizei. Wie sich anschließend herausstellte, hatten es Unbekannte dort auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Mit Gewalt versuchten sie den Automaten aufzubrechen, entwendet wurde aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Am Automat entstand nach erster Schätzung ein Schaden von mehreren hundert Euro. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060.

