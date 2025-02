Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Trio hatte es auf Softgetränke abgesehen

Münster (ots)

Drei bislang noch unbekannte Täter hatten es am frühen Sonntagabend (23.2.) auf das Getränkelagers eines Sportvereins abgesehen. Gegen 17.30 Uhr verschafften sich zwei Kriminelle Zutritt zu dem Gelände in der Straße "Am Mäuseberg" während ein weiterer Komplize Schmiere stand. Ein Anhänger, der als Getränkelager dient, wurde von den Unbekannten aufgebrochen und sechs Sechserträger Softgetränke entwendet. Bei ihrer Tatausführung wurden sie von einer Anwohnerin überrascht, weshalb sie mit ihrer Beute in Richtung Goethestraße das Weite suchten. Die Fliehenden waren nach ersten Erkenntnissen 14 bis 16 Jahre alt, waren schlank und sollen nach Zeugenaussagen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Zeugen, denen das Trio im Tatzeitraum aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 mit dem Kommissariat 41 in Verbindung zu setzen.

