POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Starke Rauchentwicklung durch Brand auf Schrottplatz

Rimbach (ots) - Am Freitag (21.02.) ereignete sich in der Zeit zwischen 16:10 Uhr und 16:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Staatsstraße in Rimbach auf Höhe der Hausnummer 1. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein blauer VW, welcher vor einem dortigen Schuhgeschäft abgeparkt wurde, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der ...

