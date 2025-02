Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Transporter aufgebrochen

Bensheim (ots)

Zwei in der Neuhofstraße abgestellte Transporter der Marken Opel und Renault wurden von Unbekannten gewaltsam aufgebrochen. Die Taten wurden am Freitagnachmittag (21.02.) entdeckt. Ob etwas aus den Fahrzeugen gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Täter Schäden von insgesamt mehreren tausend Euro an den Transportern.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell