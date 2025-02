Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizistin angegriffen + "Hitlergruß" gezeigt + Scheiben an Schule eingeworfen + Solarmodule gestohlen + Unfallbeteiligter fährt davon

Gießen (ots)

Gießen: Polizistin angegriffen

Zur Durchsetzung eines Platzverweises nahmen Einsatzkräfte der Polizeistation Gießen Nord am Samstag (1.2.) eine Frau in Gewahrsam. Zuvor war die Frau bereits wegen eines Hausfriedensbruchs und einer Beleidigung aufgefallen. Als die Beamten die 28-Jährige gegen 13.30 Uhr auf der Dienststelle durchsuchen wollten, griff die Frau eine Polizistin an. Sie schlug mit der Hand in Richtung Gesicht, die Beamtin konnte jedoch ausweichen. Zudem schlug sie mit der Faust auf die Beine der Polizistin ein und beleidigte sie verbal. Die rumänische Staatsangehörige wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Schließlich musste sie bis zum nächsten Morgen in einer Gewahrsamszelle der Polizei bleiben. Die Beamten leiteten zudem mehrere Strafverfahren gegen die 28-Jährige ein. Weder die Frau, noch die Einsatzkräfte wurden verletzt.

Gießen: "Hitlergruß" gezeigt

Während ein Demonstrationszug am Samstag (1.2.) die Grünberger Straße entlanglief, zeigte ein bislang unbekannter Mann den sogenannten "Hitlergruß" aus dem Fenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses (zwischen Berliner Platz und Gabelung Licher Straße). Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung konnten den Vorfall gegen 20.50 Uhr wahrnehmen. Sofortige Ermittlungen der bei der Versammlung eingesetzten Beamten führten bislang nicht zur Feststellung der Identität des Mannes.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Gießen: Scheiben an Schule eingeworfen

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Freitagabend (31.1.) drei Jugendliche, die mit Steinen mehrere Scheiben an einem Schulgebäude im Gleiberger Weg einwarfen. Sie flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 1.200 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall gegen 20.10 Uhr bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität der Jugendlichen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Solarmodule gestohlen

19 Solarmodule aus einem Solarpark in Lützellinden, nahe der Landesstraße 3054 (in der Feldgemarkung zwischen L3054 und der Autobahn 45), klaute ein Unbekannter zwischen Mittwoch (29.1.) und Sonntag. Vermutlich nutze er ein Fahrzeug zum Abtransport der Module.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind in dem Bereich Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Unfallbeteiligter fährt davon

Am Freitag (31.1.) um 14.57 Uhr kam es in Leihgestern zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau fuhr mit ihrem Renault aus Richtung Großen-Linden in den dortigen Kreisverkehr (in Höhe des Netto-Marktes) ein. Hierbei übersah sie einen im Kreisel fahrenden VW, es kam zum Zusammenstoß. Statt sich auszutauschen, fuhr der Unfallbeteiligte, der einen Schaden an seinem Fahrzeug erlitten hatte, einfach in Richtung Hardtweg davon. Es soll sich um einen silberfarbenen VW gehandelt haben, näheres ist nicht bekannt. Der VW muss im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum VW geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell