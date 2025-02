Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizeipräsident Torsten Krückemeier begrüßt neue Kolleginnen und Kollegen -

Gießen: Das Polizeipräsidium Mittelhessen hat heute offiziell die neu zum Präsidium versetzten Polizistinnen und Polizisten sowie die neu angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung willkommen geheißen. Polizeipräsident Torsten Krückemeier begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen einer kleinen Willkommensveranstaltung.

"Es freut mich sehr, Sie in unserem Team willkommen zu heißen. Sie verstärken mit Ihrer Erfahrung und Ihrem Engagement unsere Dienststellen in Mittelhessen und tragen dazu bei, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Ich wünsche Ihnen einen guten Start und viel Erfolg bei Ihren neuen Aufgaben", sagte Krückemeier in seiner Ansprache.

Die 46 Beamtinnen und Beamten sowie die acht Verwaltungsangestellten werden künftig auf den verschiedenen Dienststellen des Präsidiums - von Gießen über Marburg bis Lahn-Dill und Wetterau - ihren Dienst versehen. Sie bringen unterschiedliche Fachkenntnisse und Erfahrungen mit und verstärken damit die vielfältigen Einsatzbereiche der mittelhessischen Polizei.

Die "Neuen" erhielten Informationen über die Strukturen und Organisationen des Präsidiums und hatten Gelegenheit, sich mit ihren Vorgesetzten und neuen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen wünscht allen Neuzugängen einen erfolgreichen Start und dankt ihnen für ihren Einsatz im Dienste der Sicherheit.

