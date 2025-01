POL-GI: Ergänzung zur Meldung "Gießen: Mann durch Stiche schwer verletzt - Festnahme" von heute, 11.52 Uhr: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Gießen (ots) - Heute Morgen gegen 7.10 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über eine blutende Person in der Rodheimer Straße. Sofort entsandte Streifen trafen einen 25-Jährigen Mann an, der offenbar Stichverletzungen erlitten hatte. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Verletzten, er wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen trug er lebensgefährliche Verletzungen ...

