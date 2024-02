Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am Freitag zwischen 21 Uhr und 21:30 Uhr, wurde ein teilweise unbekleideter Mann auf einem Grundstück in Haselünne an der Gerhart-Hauptmann-Straße gesehen. Der unbekannte Mann ging mehrfach auf das Grundstück und verließ es anschließend wieder. Zeugen, denen zur Tatzeit im Nahbereich des Tatortes eine teilweise unbekleidete Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne, Tel.: 05961/95870-33 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell