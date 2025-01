POL-GI: Messer bei Auseinandersetzung eingesetzt - Zeugensuche + Einbruch in Wieseck + Zaun abmontiert und mitgenommen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Messer bei Auseinandersetzung eingesetzt - Zeugensuche

Heute früh gegen 2.10 Uhr erlitt ein 29-Jähriger Schnittverletzungen an der Hand. Die Verletzung wurde nach derzeitigen Erkenntnissen durch ein Messer verursacht, das im Rahmen einer Auseinandersetzung in der Marktstraße gegen den 29-Jährigen eingesetzt wurde. Die Umstände sind bislang unklar, der Verletzte wurde den Angaben zufolge von Gruppe mehrerer Personen, die aus Männern und Frauen bestanden haben soll, angegriffen und im Verlauf verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zu den nicht näher beschriebenen, unbekannten Angreiferinnen und Angreifern machen? Wer kann Hinweise zu den Hintergründen des Angriffs geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Einbruch in Wieseck

In der Möserstraße machte sich gestern ein Einbrecher an einer Doppelhaushälfte zu schaffen. Zwischen 8 Uhr und 18.35 Uhr stieg der Unbekannte über ein Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses in die Wohnräume ein. Das Fenster hatte er aufgebrochen, nachdem er zuvor über eine Mauer und einen Wintergarten geklettert war. Er durchsuchte die Räume und flüchtete mit erbeutetem Schmuck.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg: Zaun abmontiert und mitgenommen

Schnell kann ein Unbekannter nicht agiert haben, als er zwischen 20.1. und 24.1. einen Zaun im Feld nahe Queckborn abbaute und mitnahm. Etwa 40 Meter Doppelstabmattenzaun schraubte der Dieb dazu in der Gemarkung "In den Schwarzwiesen" auseinander. Im Anschluss transportierte er die Elemente im Wert mehrerer Tausend Euro höchstwahrscheinlich mit einem Fahrzeug ab. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

