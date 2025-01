POL-GI: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 27.01.2025, 16:33 Uhr)

Gießen (ots) - Heuchelheim/Gießen: Polizisten bei Angriff verletzt Beamte der Polizeistation Gießen Süd gingen am Freitag (24.1.) einem Zeugenhinweis einer möglichen Trunkenheitsfahrt in Heuchelheim nach. Gegen 17.05 Uhr kontrollierten sie in der Gießener Straße den gemeldeten Autofahrer. Ein durchgeführter ...

mehr