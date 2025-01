Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: +++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Lollar: Tatverdächtiger nach Brandserie festgenommen +++

Gießen (ots)

Lollar: Tatverdächtiger nach Brandserie festgenommen

Seit September 2024 kam es zu fünf Bränden auf einem Aussiedlerhof in der Gießener Straße, zuletzt brannte am 17.1. sowie am 18.1. eine Lagerhalle. Personen wurden nicht verletzt. Am Donnerstag (23.1.) führten Brandermittler der Kriminalpolizei, gemeinsam mit Kollegen des Hessischen Landeskriminalamtes, anlässlich der letzten beiden Brände vor Ort eine Brandursachenermittlung durch. Zur gefahrlosen Durchführung erhielten sie dabei Unterstützung des THW und des Fachbereichs Bau des Landkreises Gießen, da die betroffene Halle einsturzgefährdet ist. Nach Abschluss der Ermittlungen ermittelt die Polizei nunmehr auch in den letzten beiden Fällen wegen Brandstiftung.

Einsatzkräfte der Gießener Kriminalpolizei haben Freitag (24.1.) einen 21-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Dabei stellten sie auch Datenträger sicher. Der Festgenommene steht nach aktuellem Ermittlungsstand im Tatverdacht, alle fünf Brände gelegt zu haben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe entlassen. Gegen ihn wird weiterhin ermittelt. Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

Volker Bouffier, Staatsanwalt und stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

