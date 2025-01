Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mehrere Festnahmen bei Kontrollen "Sicheres Gießen" + Dieb in Bankfiliale + Einbrüche

Gießen (ots)

Gießen: Mehrere Festnahmen bei Kontrollen "Sicheres Gießen"

Im Rahmen der Innenstadtoffensive führten Einsatzkräfte der Polizeistationen Gießen Süd und Nord, mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei des Hessischen Präsidiums Einsatz, erneut Kontrollen in Gießen durch. Den Auftakt am Montag (27.1.) bildeten Verkehrskontrollen. Dabei ahndeten die Kontrollierenden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, Straftaten wurden erfreulicherweise nicht festgestellt. Bei anschließender Bestreifung der Innenstadt nahmen die Beamten gleich mehrere Tatverdächtige fest. So gelang die Festnahme eines Diebs, der sich gegen 13 Uhr am Lindenplatz am Schloss eines E-Bikes zu schaffen machte. Die Tat bemerkt und den 17-Jährigen gestellt hatte zuvor ein Mitarbeiter der Ordnungspolizei. Darüber hinaus nahmen die Einsatzkräfte in der Innenstadt insgesamt vier Ladendiebe fest, die mutmaßlich kurz zuvor gemeinsam auf Diebestour in einer Drogerie in der Innerstadt waren. Im Schiffenberger Tal wurde zudem ein Ladendieb noch vor Ort in einem Sportgeschäft festgenommen. Seine zwei Mittäter waren zunächst vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung wurden sie allerdings noch in Tatortnähe ebenfalls festgenommen. Sie hatten Diebstahlssicherungen gezielt manipuliert, um eine Alarmauslösung bei Verlassen des Ladens zu verhindern. Gestohlene Ware im Wert von 640 Euro wurde bei den Festgenommenen aufgefunden. Die Klamotten konnten dem geschädigten Laden wieder ausgehändigt werden. Eine der Personen hält sich zudem mutmaßlich illegal in der Bundesrepublik auf, diesbezüglich laufen noch entsprechende Ermittlungen.

Der Tag endete für die Beamten mit einer weiteren Festnahme. Allerdings handelte es sich nicht um eine neue Person, vielmehr nahmen sie gegen 16.20 Uhr denselben Fahrraddieb von zuvor zum zweiten Mal an diesem Tag fest. Das erstrebte Fahrrad hatte er diesmal bereits in einen Hinterhof geschafft, um das Schloss dort in Ruhe aufbrechen zu können. Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen und das schnelle Einschreiten blieb es beim Versuch. Der 17-Jährige musste die Streife begleiten und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Betreuer überstellt. Gegen alle festgenommenen Personen leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein, alle wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten Besitzer des E-Bikes (schwarz, Marke "Qwic"), sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Weitere Kontrollen sind bereits geplant.

Laubach: Dieb in Bankfiliale

Das Motiv eines bislang unbekannten Mannes, der sich in einer Filiale der Sparkasse in der August-Krieger-Straße verdächtig verhielt, ist bislang unklar. Der Mann betrat den Vorraum der Bank am Mittwoch (22.1.) um 8.37 Uhr. Er riss zunächst einen Rahmen von der Wand und versuchte offenbar mit mehreren Karten, Geld von Automaten abzuheben. Dies gelang ihm nicht. Er nahm schließlich den Rahmen und ein Werbeplakat im Wert von mehreren Hundert Euro mit und entfernte sich. Er hatte einen dunkleren Teint und war ca. 50 - 55 Jahre alt. Er trug eine olivgrüne Jacke, einen grünen Kapuzenpullover, eine graue Stoffhose mit weißem Streifen an den Beinaußenseiten und schwarze Schuhe der Marke Nike. Er hatte zudem eine Sonnenbrille auf.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Mannes. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Hungen/Wettenberg: Einbrüche

In der Straße Am kleinen Riedweg in Inheiden stieg ein Einbrecher zwischen 18.1. und 28.1. in ein Einfamilienhaus ein. Der Einbrecher brach ein Fenster auf und durchsuchte die Wohnräume. Ob er etwas mitnahm, ist noch unklar.

In Krofdorf-Gleibert hielt eine Terrassentür einem Einbruchsversuch im Lilienweg stand. Der Einbrecher versuchte im Zeitraum zwischen 11.1. und 28.1., in das Einfamilienhaus zu gelangen.

In beiden Fällen bitten die Ermittler um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

