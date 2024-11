Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L536 - Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schnelles Reagieren eines 60-Jährigen verhindert Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

L536 - Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Donnerstag fuhr ein 60-jähriger Volvo-Fahrer um 14:10 Uhr die L536 von Schriesheim kommend in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld entlang, als ihm in einer Linkskurve plötzlich ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 60-Jährige nach rechts aus und prallte dabei gegen die Leitplanke. Verletzt wurde der Mann zum Glück nicht. An der Leitplanke sowie am Fahrzeug entstand ein Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Der oder die Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. Über das Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben soll. Daher bittet das Polizeirevier Weinheim Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin und/oder das Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

