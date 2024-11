POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Wismar am 09. November

Schwerin (ots) - Nachdem in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages durch einen Zeugen vermeintliche Schüsse in einer Schweriner Parkanlage gemeldet wurden, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 02:30 Uhr teilte ein Zeuge der Schweriner Polizei mit, dass er in einem Park im Bereich der Wittenberger Straße Schüsse wahrgenommen und zwei Personen beobachtet hätte, die sich anschließend in ein ...

mehr