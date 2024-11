POL-HRO: Polizei stellt mehrere Waffen in Wohnung sicher

Rostock (ots) - Nach mehreren Einbrüchen in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Rostocker Kröpeliner-Tot-Vortstadt ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Die unbekannten Täter begaben sich in den Kellerbereich des Hauses und brachen hier insgesamt 16 Kellerboxen auf und durchsuchten diese. Ob und was entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Betroffene Anwohner, die die Einbrüche gestern Vormittag ...

mehr