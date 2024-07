POL-EL: Nordhorn - Werkzeug gestohlen

Esterwegen (ots) - Am Samstag gegen 20.30 Uhr kam es in Esterwegen in der Straße "Hinterm Berg Links" zu einem Einsatz der Feuerwehr. Dabei gerieten aus bislang ungeklärter Ursache etwa 130 Strohballen im Wert von etwa 5000 Euro, welche am Feldrand lagerten, in Brand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Wie es zum Brand kam, wird derzeit noch ermittelt. ...

mehr