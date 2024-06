Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Harsefeld: Streitigkeiten eskalierten - 36-Jähriger festgenommen

Harsefeld (ots)

Am Donnerstag gegen 23:15 Uhr wurde die Polizei in die Jahnstraße nach Harsefeld alarmiert. In einem Wohnhaus waren ein stark alkoholisierter Mann und drei weitere Personen in Streit geraten. Der 36-jährige Verursacher bedrohte die Anwesenden, bis er schließlich ein Messer und eine Rasierklinge an sich nahm und diese Gegenstände gegen sich selbst zu richten drohte. Die alarmierten Polizeibeamten wirkten deeskalierend auf den Mann ein, sodass dieser zumindest das Messer weglegte. Weiter mit einer Rasierklinge bewaffnet, zerstörte der Mann Mobiliar und warf mit Geschirr um sich. Die Beamten alarmierten eine Verhandlungsgruppe, Diensthunde und Spezialeinsatzkräfte. Vor deren Eintreffen ergab sich jedoch eine günstige Gelegenheit und der 36-Jährige konnte nach dem Einsatz von Pfefferspray widerstandslos festgenommen werden. Er wurde schließlich auf eigenen Wunsch in ein Fachkrankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell