Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Hainbuchen von öffentlichem Grund entwendet

Buxtehude (ots)

Am Verbindungsweg zwischen den Straßen "Am Klöterbusch" und "Estetalstraße" baute die Stadt Buxtehude den Radweg aus. Zwischen dem neuen Fahrradweg und der Schotterstraße wurde eine Heckenbepflanzung angelegt. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni gruben Unbekannte 23 Hainbuchen aus und entwendeten diese. Im Zeitraum 14. bis 17. Juni wurden sieben weitere Hainbuchen ausgegraben und entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Diebstählen, sie werden unter 04161/6470 von den Beamten in Buxtehude entgegengenommen.

