Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Auto touchierte Fahrrad - Polizei sucht Fahrradfahrer

Stade (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und berichtete den Beamten von einem Verkehrsunfall. Von der Hansebrücke kommend, habe ein schwarzer Hyundai Tucson an der Fußgängerampel in Höhe der Harsefelder Straße 2 das Rotlicht für den Fahrzeugverkehr missachtet und dabei einen querenden Fahrradfahrer am Vorderreifen touchiert. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Das Kennzeichen des Pkw ist bekannt, die Ermittlungen dazu laufen. Die Polizei in Stade bittet darum, dass sich der beteiligte Fahrradfahrer mit den Beamten unter 04141/1020 in Verbindung setzt. Dies trifft ebenso auf weitere Zeugen des Vorfalls zu.

