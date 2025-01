Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizisten bei Angriff verletzt + Einbrüche + Wahlplakate gestohlen und beschädigt - Person flieht + Blitzer und Schilder beschädigt

Gießen (ots)

Heuchelheim/Gießen: Polizisten bei Angriff verletzt

Beamte der Polizeistation Gießen Süd gingen am Freitag (24.1.) einem Zeugenhinweis einer möglichen Trunkenheitsfahrt in Heuchelheim nach. Gegen 17.05 Uhr kontrollierten sie in der Gießener Straße den gemeldeten Autofahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,79 Promille. Als die Beamten den Mann daraufhin zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle nehmen wollten, reagierte dieser nicht nur aggressiv, sondern griff die Einsatzkräfte mit Faustschlägen an.

Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzten, um den Angreifer unter Kontrolle zu bekommen. Sie brachten ihn zu Boden und fesselten den Angreifer. Durch den Angriff erlitten drei Polizeibeamte (im Alter von 21, 29 und 35 Jahren) Verletzungen. Zwei Polizisten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Der Angreifer wurde zur Dienststelle gebracht, dort folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige entlassen. Statt die Dienststelle zu verlassen und nach Hause zu gehen, kehrte er mehrfach zurück und versuchte, in die Dienststelle zu gelangen. Schließlich sprachen die Beamten ihm einen Platzverweis aus. Daraufhin reagierte er erneut mit Faustschlägen, verfehlte diesmal jedoch sein Ziel, es wurde niemand verletzt.

Erneut brachten die Einsatzkräfte den Mann zu Boden und fesselten ihn. Dabei erlitt der Mann eine leichte Verletzung am Kopf. Zur Versorgung brachte ihn der verständigte Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte der Verletzte dieses wieder verlassen. Statt nach Hause ging es für den kosovarischen Staatsangehörigen nun zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Die Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen den 39-Jährigen ein. Hungen: Kind bei Unfallflucht verletzt 93131 Leichte Verletzungen erlitt ein 12-Jähriger bei einem Unfall am Samstagmorgen (25.1.). Das Kind überquerte nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 8.40 Uhr eine Fußgängerampel in der Kreuzstraße (Ecke Bahnhofstraße) und schob dabei sein blaues Fahrrad neben sich her. In diesem Moment fuhr ein roter Pkw in Richtung der Bahnhofstraße, es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad des Kindes. Dadurch kam auch der 12-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach in Richtung Bahnhofstraße weiter, ohne sich um den Unfall und das Kind zu kümmern. Zu der Person am Steuer des roten Pkw liegt bislang keine Beschreibung vor. An dem Auto sollen sich die Kennzeichen GI-MD befunden haben, die Zahlen sind nicht bekannt. Zudem soll das Fahrzeug eine abgedunkelte Heckscheibe haben.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Mithilfe: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen, roten Auto mit Gießener Kennzeichen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Linden/Gießen: Einbrüche

Am Freitag (24.1.) stieg ein Unbekannter zwischen 10 Uhr und 19.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in Großen-Linden ein. Der Einbrecher brach eine Terrassentür des Hauses in der Rübenauer Straße auf und durchsuchte die Wohnräume nach Wertgegenständen. Er erbeutete u.a. Bargeld und eine Armbanduhr und entkam unbemerkt.

In der Alten-Busecker Straße in Wieseck verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der Kriminelle brach am Sonntag (26.1.) zwischen 12 Uhr und 22.30 Uhr ein Fenster einer Wohnung auf. Er nahm Bargeld mit und flüchtete.

In der Innenstadt überraschte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses einen Einbrecher. Am Samstag (25.1.) hörte der Anwohner verdächtige Geräusche an der Wohnungstür. Als er gegen 23.15 Uhr nachsah, bemerkte er einen Einbrecher, der sich and er Tür des Hauses im Seltersweg zu schaffen machte. Der Unbekannte, der ein helles Oberteil trug, flüchtete sofort.

Die Ermittler suchen zu allen Fällen Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen. Tipps, wie man es Einbrechern möglichst schwer machen kann, geben die kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater kostenlos an Interessierte. Die für Sie zuständigen Ansprechpersonen finden Sie hier: https://k.polizei.hessen.de/747024506

Gießen/Allendorf (Lumda): Wahlplakate gestohlen und beschädigt - Person flieht

Am Samstag (25.1.) bemerkte eine aufmerksame Zeugin in Gießen, wie eine Person kurz nach Mitternacht Wahlplakate von einer Laterne in der Kornblumenstraße / Ecke Grabenstraße abriss und beschädigte. Der Unbekannte flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Er war schlank, trug eine schwarze Hose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Vor Ort stellte eine Streife insgesamt vier beschädigte Plakate der FDP fest. In der Licher Straße wurden insgesamt 78 Wahlplakate beschädigt, betroffen sind diverse Parteien (CDU, SPD, Die Linke, BSW, Die Grünen, Die Partei, Volt sowie MLPD). Die Plakate hingen zwischen Fasanenweg und Nahrungsberg. Eine Streife stellte die Beschädigungen am Sonntag (26.1.) fest, wann genau sie beschädigt wurden, ist noch unklar. In Allendorf (Lumda) entwendeten Unbekannte zwischen 23.1. und 25.1. insgesamt fünf Wahlplakate der AfD an verschiedenen Stellen im Ort, darüber hinaus beschädigten sie ein weiteres Plakat.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet in allen Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Heuchelheim: Blitzer und Schilder beschädigt

Ein Unbekannter beschmierte den Blitzer in der Verlängerung der Marktstraße, zwischen Heuchelheim und Lahnau-Atzbach, mit Farbe. Zudem wurden im Nahbereich zwei Schilder umgeknickt, ein weiteres umgeworfen sowie zwei Leitpfosten herausgerissen und in ein Feld geworfen. Eine Zeugin bemerkte die Beschädigung am Freitagmorgen (24.1.) gegen 8.40 Uhr und verständigte die Polizei. Wann genau die Schäden verursacht wurden, ist bislang unklar. Der Schaden beträgt etwa 3.500 Euro.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat die Beschädigungen mitbekommen? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

