Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: +++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen +++

Gießen (ots)

Reiskirchen: Tatverdächtiger nach Messerstichen festgenommen - U-Haft

Nachdem ein 42-jähriger Mann am 05.01.2024 in Reiskirchen schwere Verletzungen durch Messerstiche erlitten hatte, haben umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Gießener Kriminalpolizei heute zur Festnahme eines 19-Jährigen geführt. Der Mann steht in dringendem Verdacht, den 42-Jährigen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung vor einer Diskothek (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5943931).

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Kriminalbeamte den Festgenommenen einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den türkischen Staatsangehörigen. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Beschuldigte schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Aufgrund der weiterhin laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Thomas Hauburger, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

