Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auseinandersetzung an Diskothek-Eingang endet mit Messerstichen

Polizei sucht Zeugen

Gießen (ots)

Reiskirchen: Schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen trug ein Sicherheitsmitarbeiter einer Diskothek in der Freiherr-vom-Stein-Straße am frühen Sonntagmorgen (05.01.2025) nach einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Männer davon.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die etwa 10 bis 15 Personen, gegen 03.45 Uhr keinen Zutritt zur Diskothek erhielten. In der Folge entwickelte sich ein Handgemenge zwischen der Security sowie etwa 10 Personen aus dieser Gruppe zu einer handfesten Schlägerei. Letztlich trug ein 42-jähriger Mitarbeiter der Security mehrere Messerstiche in den Rücken davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Personengruppe floh teilweise mit Fahrzeugen vom Tatort.

Die ausschließlich männlichen Mitglieder der Personengruppe waren zwischen 20 und Ende 20 Jahre alt und von südländischem Aussehen - nach Einschätzung des Opfers sind sie arabischer Herkunft.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat die Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.45 Uhr, vor dem Eingang der Diskothek beobachtet. - Wer kann sonst Angaben zu der Personengruppe machen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell