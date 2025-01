Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wo ist Viktoria Velychko?

Gießen (ots)

Gießen: Bei der Suche nach einer vermissten 12-Jährigen bittet die Gießener Polizei um Mithilfe.

Viktoria Velychko wurde zuletzt in ihrer Wohngruppe in Linden gesehen. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Viktoria stammt aus der Ukraine und spricht kaum Deutsch.

Viktoria nutzt den öffentlichen Personennahverkehr und ist mit Bus oder Bahn unterwegs.

Die Vermisste ist ca. 145 cm groß, von schmaler Statur und hat blond gefärbte schulterlange Haare.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat Viktoria Velychko gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Viktoria machen?

Hinweise bitte unter Tel.: (0641) 7006-6555 an die Kriminalpolizei in Gießen oder an jede andere Polizeidienststelle.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell