Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: - Wertsachen aus unverschlossenen Pkw im Visier + Berauschter E-Biker + Einbrecher scheitern + Scheiben kaputt + Unfallfluchten +

Gießen (ots)

--

Grünberg und Reiskirchen: Diebstähle aus unverschlossenen Pkw / Polizei bittet um Mithilfe -

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Grünberg registriert vermehrt Diebstähle aus Fahrzeugen. Insbesondere in Grünberg und Reiskirchen - inklusive der Stadtteile - nahmen die Täter nicht verschlossene Pkw ins Visier, um Wertsachen zu erbeuten.

Nach Einschätzung der Ermittler testen die Diebe meist in Wohnstraßen, Grundstückseinfahrten oder Car-Ports an den dort geparkten Fahrzeugen die Verschlusssituationen der Autos und durchsuchen diese, sollten die Türen nicht verschlossen sein. Ihre Beute umfasst Bargeld, elektronische Geräte sowie andere Wertsachen.

Die Ermittler appellieren an Autofahrerinnen und Autofahrer nach dem Verlassen der Fahrzeuge diese stets zu verriegeln - auch bei kurzer Abwesenheit - und dies anschließend nochmals an den Türen zu überprüfen. Zudem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückbleiben - auch nicht im Kofferraum oder unter den Sitzen.

Die Grünberger Polizei wendet sich insbesondere an Grundstückseigentümer, die im Raum Grünberg und Reiskirchen den Eingangsbereich ihres Grundstückes, das Carport oder den Stellplatz ihres Fahrzeuges auf dem Grundstück mit einer Videoanlagen überwachen und bittet darum Aufnahmen von Personen, die sich an ihren Fahrzeugen zu schaffen machten, den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. Möglicherweise wurden die Diebe gefilmt, während sie an einem verschlossenen Wagen mit ihrer Masche scheiterten. Sollten bei der Sichtung der eigenen Videoüberwachung in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen sein, bitten die Ermittler um Kontaktaufnahme unter Tel.: (06401) 91430.

Gießen: Berauscht auf E-Bike erwischt -

Mehrere Strafverfahren kommen auf einen 36-jährigen E-Biker zu, nachdem er gestern Morgen nach einer kurzen Flucht von einer Streife der Gießener Polizei festgenommen wurde. Der Biker fiel der Streife gegen 10.45 Uhr auf der Frankfurter Straße auf, die er mit seinem motorunterstützten Fahrrad mit über 40 km/h befuhr. Als die Ordnungshüter ihn stoppen wollte, nahm er kurz Reißaus und konnte in der Credner Straße festgenommen werden, wo er sich hinter Mülltonnen zu verstecken versuchte. Da der 36-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und er eine geringe Menge an Drogen bei sich hatte, musste er mit auf die Dienststelle. Die Überprüfung der Personalien des wohnsitzlosen Radfahrers brachte mehrere Haftbefehle gegen ihn zutage, die wegen nicht gezahlter Geldstrafen noch offen waren. Eine Bekannte löste diese aus. Zudem besteht der Verdacht, dass an der Elektronik des E-Bikes manipuliert worden war und damit nicht mehr als Fahrrad, sondern verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug angesehen wird. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung und der Blutentnahme durch einen Arzt, durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Drogenfahrt, der Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie führerscheinrechtlicher und zulassungsrechtlicher Verstöße zu.

Gießen: Einbruch scheitert -

Im Anneröder Weg rückte die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen dem 29.12.2024 (Sonntag), gegen 10.00 Uhr und dem gestrigen Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr erkletterten die Diebe den im ersten Obergeschoss gelegenen Balkon der Wohnung und hebelten an der Tür und einem Fenster. Sie schafften es nicht einzudringen und ließen Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro zurück. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Gießener Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Gießen: Scheiben an Wohnhaus beschädigt - Zeugin gesucht! -

Am Freitag (20.12.2024) beschädigte ein Unbekannter in der Marburger Straße in Wieseck zwei Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses. Die Tat ereignete sich zwischen 18:30 Uhr und 18:40 Uhr. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Frau, die zur genannten Zeit mit einem Hund auf dem Gehweg der Straße "Am Kaiserberg" unterwegs war und über den Hof des Grundstücks Marburger Straße 333 gelaufen ist. Diese Frau kommt als Zeugin in Betracht und wird gebeten sich bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden. Außerdem bitten die Ermittler weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich telefonisch unter 0641 7006-3755 zu melden. (T.S.)

Gießen: Außenspiegel gestreift -

In der Senckenbergstraße in Gießen parkte von Samstag (28.12.2024), 20:30 Uhr bis Montag (30.12.2024), 11:00 Uhr in Höhe der Hausnummer 25 ein blauer Dacia Sandero. In dieser Zeit streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Dacias und beschädigte diesen. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 0641 7006-3755). (T.S.)

Lich: Wichtiger Zeuge nach Unfallflucht gesucht! -

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag (28.12.2024) gegen 10:00 Uhr in der Hungener Straße in Lich. Ein grauer 3er BMW parkte in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 26. Hier touchierte ein grüner Ford Focus den Außenspiegel des BMW, setzte jedoch seine Fahrt fort. Ein Mann beobachtete den Unfall und konnte dem Halter des BMW auch das Kennzeichen des Unfallverursachers nennen. Der Zeuge ist namentlich nicht bekannt. Die Polizei in Grünberg bittet daher den Unfallzeugen sich unter Tel.: 06401 91430 zu melden. (T.S.)

Gießen: BMW touchiert -

Auf dem Parkplatz des Mix Markts im Bantzerweg in Gießen kam es am Silvestertag (31.12.2024) zu einer Unfallflucht. Zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug die Heckstoßstange eines geparkten grauen BMW 520d. Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Rangieren oder Wenden. Hinweise nimmt die Gießener Polizei entgegen (Tel.: 0641 7006-3755). (T.S.)

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell