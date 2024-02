Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgebrochen

Roßleben (ots)

Ein Vito wurde in der Heinrich-Heine-Straße in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen. Aus diesem wurde Elektrokabel, eine Kabeltrommel, zwei elektrische Blechscheren sowie ein Gewindestangenschneider entwendet. Wert des Beutegutes: 1700 Euro, Schaden am Fahrzeug: 2000 Euro. Um Hinweise zu möglichen Tätern wird gebeten.

