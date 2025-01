Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Wohnugseinbrüche in Langgöns und Großen Buseck + In Spielothek in Lollar eingestiegen +



Langgöns: Terrassentür eingeschlagen -

Am vergangenen Samstag stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus im Eulenring ein. Zwischen 11.00 Uhr und 20.15 Uhr schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und kletterten ins Haus. Im Inneren suchten sie nach Wertsachen und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner ließen sie Schmuck von noch nicht bekanntem Wert mitgehen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Lollar: Spielautomaten geknackt -

Mit den Geldkassetten aus Spielautomaten suchten Diebe im Sandweg das Weite. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe der Spielothek ein und verschafften sich so gewaltsam Zutritt. Hierdurch lösten sie die Alarmanlage aus. Trotzdem hebelten sie mehrere Automaten auf und griffen sich die Geldkassetten. Wie hoch ihre Beute ist, kann momentan noch nicht gesagt werden. Anhand der Schneespuren könnten die Ermittler nachvollziehen, dass die Täter zum Parkplatz des nahegelegenen Kauflands liefen und von dort mit einem Fahrzeug flohen. Zeugen, die die Einbrecher am frühen Samstagmorgen, gegen 04.50 Uhr an der Spielothek oder auf dem Parkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit der Kripo in Gießen in Verbindung zu setzen.

Buseck - Großen-Buseck: Wohnungseinbruch -

In den zurückliegenden drei Wochen brachen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Zwischen dem 20.12.2024 und dem vergangenen Freitag (03.01.2025) verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Zimmer nach Wertsachen und erbeuteten eine unbekannte Menge an Schmuck. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

