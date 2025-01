POL-GI: Verletzte, lange Vollsperrung und Stau nach LKW-Unfall + Drei Verletzte nach Unfall + Einbrecher erbeutet Schmuck + Mehrere Autos aufgebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Reiskirchen/A5: Verletzte, lange Vollsperrung und Stau nach LKW-Unfall

Zwei leicht verletzte Personen, drei beschädigte Fahrzeuge, mehrere Zehntausend Euro Schaden, Sperrungen und Staus sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern auf der Autobahn 5. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Autobahnpolizei davon aus, dass ein zwischen den Anschlussstellen Reiskirchen und Grünberg fahrender Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache gegen kurz vor 11 Uhr ins Schlingern geriet. Der LKW prallte in der Folge in eine Schutzplanke. Ein hinter dem Sattelzug fahrender LKW sowie ein Pkw konnten nicht mehr ausweichen und stießen gegen den Sattelzug.

Durch den Unfall erlitten der 32-jährige Fahrer des Sattelzugs und der 36-jährige Fahrer des anderen LKW leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser. Der Fahrer des Mercedes (52 Jahre alt) blieb unverletzt. Der an den Fahrzeugen und der Schutzplanke entstandene Schaden wird auf 66.000 Euro geschätzt. Beim Unfall riss der Dieseltank des Sattelzugs auf, der Tankinhalt verteilte sich großflächig auf allen Fahrstreifen und sickerte teilweise außerhalb ins Erdreich ein.

Die Fahrbahn in Richtung Kassel musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten über einen Zeitraum von fast 11 Stunden voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Zeitweise konnte der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es kam zu Staus und Behinderungen. Erst heute gegen 10 Uhr konnten alle drei Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und bittet diese, Hinweise zum Unfallhergang an die Polizeiautobahnstation Butzbach unter der Telefonnummer 06033 / 7043-5010 zu richten.

Lich/B457: Drei Verletzte nach Unfall

Gestern gegen 17.45 Uhr kam es auf des Bundesstraße 457 bei Lich zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass eine 77-jährige Hyundai-Fahrerin aus Lich kommend beabsichtigte, am Zubringer nahe des Waldschwimmbads auf die B457 aufzufahren. Beim Einfahren stieß sie mit einem in Richtung Gießen fahrenden VW zusammen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen auf der Abbiegespur stehenden Opel geschleudert. Die 77-Jährige und die 19-jährige Frau im Polo erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Die 24-jährige Fahrerin des Opels wurde derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Die VW-Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die anderen beiden Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der entstandene Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste bis etwa 20 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Einbrecher erbeutet Schmuck

Gestern zwischen 13 Uhr und 18.10 Uhr drang ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Hagstraße ein. Der Kriminelle brach ein Fenster auf und durchsuchte die Wohnräume. Er erbeutete Schmuck und entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Mehrere Autos aufgebrochen

Mehrere Autos im Stadtgebiet wurden zwischen gestern und heute aufgebrochen. Ob die Aufbrüche zusammenhängen, ist noch unklar. In der Lahnstraße klaute ein Dieb einen Laptop und Zubehör aus einem Caddy. Dazu schlug er eine Seitenschiebe des VW ein. Das Auto parkte in Höhe der Hausnummer 29 auf der Straße. Aus einem BMW in der Schillerstraße klaute ein Unbekannter eine Powerbank. Auch hier wurde zuvor eine Scheibe eingeschlagen. An einem in der Senckenbergstraße geparkten Seat machte sich ebenfalls ein Dieb zu schaffen. Auch am Seat schlug der Unbekannte eine Scheibe ein, nahm aber nichts aus dem Auto mit. Bargeld und eine Sonnenbrille klaute ein Dieb bei seinem Aufbruch eines VW im Kropbacher Weg. Um an seine Beute gelangen zu können, schlug er auch in diesem Fall eine Seitenscheibe des Passats ein.

Zu allen Fällen suchen die Ermittler Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 oder die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Die Polizei rät: Lassen Sie keinerlei Wertsachen im Fahrzeug zurück!

