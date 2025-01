Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Mann durch Stiche schwer verletzt - Festnahme

Gießen (ots)

Heute Morgen gegen 7.10 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über eine blutende Person in der Rodheimer Straße. Sofort entsandte Streifen trafen einen 25-Jährigen Mann an, der offenbar Stichverletzungen erlitten hatte. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Verletzten, er wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen trug er lebensgefährliche Verletzungen davon.

Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte einen 26-jährigen Mann fest. Derzeit geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der Tatverdächtige dem Opfer die Verletzungen durch Messerstiche im Rahmen einer Auseinandersetzung zugefügt hat. Eine Gefahr für Dritte bestand nicht. Insbesondere besteht kein Zusammenhang zu den nahe des Tatorts gelegenen Schulen. Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Derzeit können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Pierre Gath, Pressesprecher

