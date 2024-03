Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (250) Betrunkener Raser verursachte Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10.03.2024) verursachte ein alkoholisierter Autofahrer einen Verkehrsunfall im Nürnberger Stadtgebiet. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.

Ein 45-jähriger Mann war mit seinem silbernen Mercedes C200 (zugelassen in Roth - "RH") gegen 04:30 Uhr in Nürnberg unterwegs. Dort fiel er einer Verkehrsteilnehmerin in der Heisterstraße auf, da der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kreuzung zur Nopitschstraße passierte, über einen Grünstreifen der Noptischstraße und im weiteren Verlauf entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhr. Die Verkehrsteilnehmerin verständigte daraufhin die Polizei.

Danach fuhr der Mann mit erheblicher Geschwindigkeit folgende Wegstrecke:

Nopitschstraße - Schweinauer Hauptstraße über die Ludwig-Scholz-Brücke - Ansbacher Straße - Rednitzstraße - Jägerstraße.

In der Jägerstraße kollidierte der 45-Jährige letztendlich mit dem Rampenvorbau eines abgestellten Containers. Der Rampenvorbau, als auch das Fahrzeug wurden durch das Unfallgeschehen erheblich beschädigt.

Der 45-jährige Mann konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden. Hierbei stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von knapp 1,4 Promille fest. Zudem stellten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem Mann fest.

Der 45-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich verantworten. Zudem wurde der Führerschein des 45-Jährigen sichergestellt.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Fahrzeug am Sonntagmorgen ebenfalls wahrgenommen haben, oder selbst in eine gefährliche Verkehrssituation durch einen silbernen Mercedes gerieten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell