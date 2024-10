Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Engelsbrand-Salmbach - Wohnungseinbruch: Polizei sucht Zeugen

Enzkreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft ist am späten Freitagnachmittag / -abend in ein Wohnanwesen in Engelsbrand Ortsteil Salmbach eingedrungen und hat Diebesgut an sich genommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Innere des Anwesens in der Brunnenstraße. Die Täter durchsuchten den Wohnbereich und hatten es hierbei offenbar auf Wertgegenstände und Bargeld abgesehen. Im Anschluss an die Tat konnten sie unerkannt entkommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Ein Nachbar hörte gegen 21:00 Uhr einen Knall, der nicht zugeordnet werden konnte. Ob dieser durch die Täter verursacht wurde, ist bislang unklar.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

