Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: U-Haft nach Messerstichen

Gießen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Freitag in Gießen, bei der ein 25-Jähriger lebensbedrohliche Verletzungen erlitt (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5961453), nahmen Beamte kurz nach der Tat einen 26-Jährigen fest. Dank der ärztlichen Versorgung befindet sich das Opfer nicht mehr in Lebensgefahr.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Festgenommenen am Samstag (1.2.) einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den dringend Tatverdächtigen. Die Beamten lieferten den deutschen Staatsangehörigen daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen zu den Gründen der Auseinandersetzungen laufen weiter, weitere Angaben können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen der Tat, die sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 melden können.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell