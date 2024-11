POL-WAF: Everswinkel. Bei Glätteunfall mit Pkw gegen Baum geprallt und leicht verletzt

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (22.11.2024. 18.00 Uhr) und Samstag (23.11.2024, 09.30 Uhr) in ein freistehendes Einfamilienhaus am Wiesengrund in Warendorf eingebrochen. Hier hielten sich die Täter kurz auf und flüchteten anschließend mit Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

