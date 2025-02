Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Autos aufgebrochen und Reifen entwendet

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Weiterstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (22.2.) hatten es Kriminelle in der Carl-Zeiss-Straße auf drei Fahrzeuge abgesehen und stahlen acht Kompletträder sowie vier Reifen ohne Felgen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang noch unbekannten Täter zwischen 18 Uhr am Freitagabend und 8.45 Uhr am nächsten Morgen auf den Parkplatz eines Autohauses. Hier schlugen sie die Scheiben an drei dort abgestellten Autos ein, öffneten die Verriegelungen und entwendeten die Räder und Felgen aus den Fahrzeuginneren. Mit ihrer Beute suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass sie ein entsprechendes Transportfahrzeug nutzten. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell