POL-PDLD: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Wörth am Rhein (ots) - Ein Hundehalterpärchen war mit ihrem Hund und einem weiteren befreundeten Pärchen Gassi, als der Hund in der Ringstraße in Wörth in einen Vorgarten pinkelte. Die Vorgartenbesitzerin sah dies und bat darum, dies zu unterlassen. Die Hundehalterin reagierte ungehalten und warf einen gefüllten Hundekotbeutel in den Vorgarten dazu. Die ...

