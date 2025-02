Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Wilde Auseinandersetzung nach "Hundegeschäft"

Wörth am Rhein (ots)

Ein Hundehalterpärchen war mit ihrem Hund und einem weiteren befreundeten Pärchen Gassi, als der Hund in der Ringstraße in Wörth in einen Vorgarten pinkelte. Die Vorgartenbesitzerin sah dies und bat darum, dies zu unterlassen. Die Hundehalterin reagierte ungehalten und warf einen gefüllten Hundekotbeutel in den Vorgarten dazu. Die Vorgartenbesitzerin ließ dies nicht auf sich sitzen und stopfte den Hundekotbeutel dem Hundehalter in dessen Kapuze. Daraufhin eilten die drei Begleiter der Hundehalterin, sowie Familienmitglieder der Vorgartenbesitzerin hinzu, worauf sich zwischen den Beteiligten ein Handgemenge entwickelte. Die Hundehalterin schlug hierbei der Vorgartenbesitzerin, die zuvor mit dem Fahrrad ankam, auf den Fahrradhelm. Der Vater der Vorgartenbesitzerin schlug als Reaktion darauf die Hundehalterin. Der Streit konnte durch die Polizei beendet werden. Gegen die Hundehalterin, als auch gegen den Vater der Vorgartenbesitzerin, wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, welche die Auseinandersetzung gesehen haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

