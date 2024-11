POL-NI: Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Bückeburg (ots)

(ma)

In der Bückeburger Herminenstraße kam es gestern gg. 11.00 Uhr, auf Grund eines medizinischen Notfalls eines Autofahrers, zu einem Verkehrsunfall, wobei der Pkw Skoda des 85jährigen Mannes aus Bückeburg führerlos nach rechts von der Straße abkam und drei parkende Pkw beschädigte.

Der Bückeburger befuhr mit seinem Auto die Herminenstraße in Richtung Ulmenallee und verlor aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach Zeugenaussagen gab der 85jährige vermutlich ungewollt nochmals Vollgas und fuhr gegen einen parkenden Pkw Audi und einen Pkw Dacia. Durch den Aufprall wurde der Pkw Dacia gegen einen parkenden Pkw VW geschoben.

Der Pkw des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle erschienen vorsorglich zwei Rettungswagen. Der Bückeburger kam in das Klinikum Schaumburg; die Beifahrerin in dem verursachenden Pkw blieb unverletzt.

