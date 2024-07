POL-EU: Drogenlabor in Zülpich: 67 Liter Amphetaminöl sichergestellt

Euskirchen (ots) - Am Freitag (28. Juni) befuhr eine 22-Jährige aus Euskirchen gegen 13.05 Uhr mit ihrem E-Scooter einen Parkplatz auf dem Eifelring in Euskirchen. Beim Überfahren der Bahngleise kam sie zu Fall und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

