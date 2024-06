POL-EU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Euskirchen (ots) - Am Samstag, 29.06.2024 gegen 09.30 Uhr befand sich eine Rettungswagenbesatzung bei einem dringenden Einsatz in der Bergerstraße in Euskirchen. Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit musste der Rettungswagen zunächst auf der Straße abgestellt werden. Andere Verkehrsteilnehmer konnten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr weiterfahren und mussten warten. Ein 20jähriger Euskirchener wollte dennoch an dem RTW ...

mehr