POL-EU: Mit E-Roller gestürzt

Schleiden-Gemünd (ots) - Am Sonntag (30. Juni) stellten Polizeibeamte gegen 4.43 Uhr einen entgegenkommenden und stark verunfallten Pkw auf der Urftseestraße in Schleiden-Gemünd fest. Der Pkw wurde daraufhin auf einem Parkplatz auf der Kurhausstraße angehalten und kontrolliert. In dem Pkw befanden sich drei männliche Personen (20, 25 und 26). Der 25-jährige Pkw-Fahrer und der Beifahrer waren augenscheinlich ...

mehr