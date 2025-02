Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb entwendet Auto und verletzt Eigentümer bei der Flucht

Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Sonntagabend (23.2.) einen Audi A8 im Groß-Gerauer-Weg. Der Eigentümer des schwarzen Wagens mit dem amtlichen Kennzeichen DA-BM 1510 bemerkte gegen 18 Uhr, wie der Motor seines Fahrzeugs gestartet wurde und sah eine unbekannte Person hinter dem Lenkrad. Bei dem Versuch, den Unbekannten am Wegfahren zu hindern, wurde der Besitzer des Audis am Bein verletzt. Bei der Flucht beschädigte der Täter noch zwei weitere geparkte Fahrzeuge in Tatortnähe. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Wie der Dieb in Besitz des Fahrzeugschlüssel des Eigentümers gelangte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg.

Zeugen mit Hinweisen zu dem Dieb oder dem Verbleib des Wagen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151 / 969 - 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell